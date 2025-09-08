ОАО «РЖД» осуществило транспортировку из Беларуси элементов для строительства тоннелей предстоящего метрополитена в Красноярске.

Перевозку чугунных тюбингов для строительства тоннелей метрополитена Красноярска осуществило ОАО «РЖД». Груз был доставлен по железнодорожной трассе длиной 4504 км от станции Пуховичи (Республика Беларусь) до станции Красноярск.

Элементы крепления тоннельной обделки, предназначенные для защиты подземных сооружений от давления грунта и грунтовых вод, были доставлены в Красноярск в полувагоне. Их общий вес составил 67 тонн.

Специализированной техникой груз выгружали на площадке терминально-логистического центра станции Красноярск, после чего тюбинги автотранспортом доставлялись на строительные площадки метрополитена.

«Подразделения ОАО «РЖД» предоставили полный комплекс услуг по доставке груза, важного для Красноярска, «от двери до двери», включая хранение и перевозку тюбингов нашим автотранспортом до конечной точки маршрута - площадки метро. Эффективная работа железнодорожников стала важной частью процесса непрерывного снабжения объектов строительства метрополитена Красноярска», - заявил заместитель начальника Красноярской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Андрей Трегуб.

Специалисты Красноярского центра продажи услуг ОАО «РЖД» обеспечивали полное сопровождение процесса перевозки на всех его этапах.

Стоит отметить, что это одна из первых партий оборудования для метро Красноярска, доставленного по железной дороге. До февраля 2026 года оно будет прибывать в столицу Красноярского края по железнодорожным путям, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.