С января по август 2025 года объем погрузки на Дальневосточной железной дороге достиг около 48 миллионов тонн.

09:02

С января по август 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 47,8 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, было перевезено:

23,3 млн тонн каменного угля (снижение на 4% по сравнению с январем – августом 2024 года);

5,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (снижение на 6,3%);

2,2 млн тонн железной и марганцевой руды (рост на 16,3%);

1,7 млн тонн лесных грузов (снижение на 8,9%);

684,8 тыс. тонн руды цветных металлов и серного сырья (увеличение в 4,3 раза);

576,5 тыс. тонн черных металлов (снижение на 4,1%);

313,9 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (снижение на 15,3%);

103,7 тыс. тонн зерна (рост в 1,3 раза).

Грузооборот за указанный период увеличился на 2,5% по сравнению с январем – августом 2024 года и достиг 162,4 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 204,6 млрд тонно-км (рост на 2,9%).

В августе на станциях ДВЖД было погружено 6 млн тонн грузов, что на 6,8% меньше, чем в августе предыдущего года.

Грузооборот в августе составил 20,3 млрд тарифных тонно-км (рост на 3,6%). С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот достиг почти 25,6 млрд тонно-км (увеличение на 5,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.