С января по август 2025 года объем погрузки на Дальневосточной железной дороге достиг около 48 миллионов тонн.

С января по август 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 47,8 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В частности, было перевезено:
Грузооборот за указанный период увеличился на 2,5% по сравнению с январем – августом 2024 года и достиг 162,4 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 204,6 млрд тонно-км (рост на 2,9%).
В августе на станциях ДВЖД было погружено 6 млн тонн грузов, что на 6,8% меньше, чем в августе предыдущего года.
Грузооборот в августе составил 20,3 млрд тарифных тонно-км (рост на 3,6%). С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот достиг почти 25,6 млрд тонно-км (увеличение на 5,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.