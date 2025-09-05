На Железнодорожной станции была введена в эксплуатацию новая, третья по счету, платформа.

16:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры станции "Железнодорожная" МЦД-4 теперь могут пользоваться новой третьей островной платформой и частью конкорса с отапливаемой зоной ожидания площадью свыше 170 кв. м.

Платформа протяженностью 276 м оснащена навесом, охватывающим всю ее длину для защиты от непогоды, энергоэффективным освещением, удобной навигацией и скамейками. Доступ к платформе осуществляется по спускам из конкорса, где установлены два эскалатора и лифт для комфорта пассажиров. Общая площадь расширенной части конкорса составляет 720,8 кв. м.

Платформа обслуживает пригородные поезда дальних маршрутов, включая МЦД-4, в обоих направлениях.

С вводом в эксплуатацию третьей платформы, четвертая платформа будет закрыта для реконструкции. Также продолжится строительство северного вестибюля конкорса. В результате общая площадь нового терминала превысит 5,7 тыс. кв. м.

На данный момент "Железнодорожная" является одной из станций с наибольшим пассажиропотоком в стране. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД, ежедневно здесь совершается около 38 тыс. поездок.