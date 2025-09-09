Транспортировка контейнеров преодолела отметку в 5 млн ДФЭ за период с января по август
2025-09-0915:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по август 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 5 млн 26 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,9% меньше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 1 млн 976,3 тыс. ДФЭ (-5,1%), а в рамках экспортных – 1 млн 180,6 тыс. ДФЭ (+7,6%)
Общее число груженых контейнеров, отправленных во всех направлениях, достигло 3 млн 579 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 53,4 млн тонн грузов, (-2,6%), включая:
химикаты и соду – 528,8 тыс. ДФЭ (-1,8% по сравнению с январем – августом 2024 года);
лесоматериалы – 401,8 тыс. (+1,2%);
химические и минеральные удобрения – 300,8 тыс. (-9,4%);
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.