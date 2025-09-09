Транспортировка контейнеров преодолела отметку в 5 млн ДФЭ за период с января по август

15:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 5 млн 26 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,9% меньше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 1 млн 976,3 тыс. ДФЭ (-5,1%), а в рамках экспортных – 1 млн 180,6 тыс. ДФЭ (+7,6%)

Общее число груженых контейнеров, отправленных во всех направлениях, достигло 3 млн 579 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 53,4 млн тонн грузов, (-2,6%), включая: