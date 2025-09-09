Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров преодолела отметку в 5 млн ДФЭ за период с января по август

2025-09-09 15:46
С января по август 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 5 млн 26 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,9% меньше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 1 млн 976,3 тыс. ДФЭ (-5,1%), а в рамках экспортных – 1 млн 180,6 тыс. ДФЭ (+7,6%)

Общее число груженых контейнеров, отправленных во всех направлениях, достигло 3 млн 579 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 53,4 млн тонн грузов, (-2,6%), включая:

  • химикаты и соду – 528,8 тыс. ДФЭ (-1,8% по сравнению с январем – августом 2024 года);
  • лесоматериалы – 401,8 тыс. (+1,2%);
  • химические и минеральные удобрения – 300,8 тыс. (-9,4%);
  • промтовары – 283 тыс. (-1,2%);
  • метизы – 281 тыс. (-4,2%);
  • бумагу – 260,5 тыс. (+7,9%);
  • машины, станки, двигатели – 218,2 тыс. (-16,4%);
  • автомобили и комплектующие – 186,6 тыс. (-42,1%);
  • черные металлы – 144,7 тыс. (+3,6%);
  • прочие и сборные грузы – 134,9 тыс. (-0,8%);
  • строительные материалы – 119,4 тыс. (-35,2%);
  • цветные металлы – 108,9 тыс. (+29%);
  • зерно – 77,1 тыс. (-10,3%);
  • нефть и нефтепродукты – 62,3 тыс. (-9,8%);
  • продукты перемола – 27,2 тыс. (+4,9%);
  • цветную руду и серное сырье – 22,9 тыс. (+9,8%);
  • рыбу – 22,6 тыс. (-5,6%);
  • мясо и животные масла – 18,4 тыс. (-7,6%);
  • соль – 8,8 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
  • картофель, овощи, фрукты – 7,1 тыс. (-22,1%);
  • сахар – 5,2 тыс. (+29,6%);
  • каменный уголь – 4,9 тыс. (-48,9%);
  • другие продукты питания – 247,1 тыс. (+14,6%).
