Международный поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор отправился в рейс с полной загрузкой

2022-04-29 09:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 апреля в первый рейс отправился поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор. В путешествие в Монголию отправились 153 пассажира.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги Александр Парщиков, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, начальник Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» Дмитрий Жарий.

«Восстановление пассажирского международного сообщения между двумя странами является значимым событием как для железнодорожников, так и для жителей России и Монголии. В состав включены купе и СВ, а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан. Мы сделали все, чтобы путешествие в этом поезде было комфортным», – отметил Александр Парщиков.

Для пассажиров разработано удобное расписание: из Иркутска поезд отправляется в 07:57, из Улан-Удэ – в 15:42, в Улан-Батор прибывает в 06:38 на следующие сутки. В обратный рейс из Улан-Батора поезд будет отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 на следующие сутки. Время указано местное.

Напомним, что курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией, которое было приостановлено в 2020 году, возобновлено в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, в пути следования проводится регулярная влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

