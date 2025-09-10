Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение восьми месяцев 2025 года, более 41 тысячи раз использовали автоматические камеры хранения на станциях Юго-Восточной железной дороги.

2025-09-10 16:05
В течение восьми месяцев 2025 года, более 41 тысячи раз использовали автоматические камеры хранения на станциях Юго-Восточной железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 8 месяцев этого года пассажиры Юго-Восточной железной дороги более 41 тыс. раз использовали автоматические камеры хранения ручной клади на вокзалах.

Наибольшее количество вещей для хранения оставляли на вокзалах станций Воронеж-1 (более 12,6 тыс.), Россошь (6,4 тыс.), Белгород (5,1 тыс.) и Лиски (3,6 тыс.).

Сейчас нового типа камеры хранения установлены на 21 вокзале железной дороги на станциях Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Россошь, Поворино, Борисоглебск, Таловая (Воронежская область), Белгород, Старый Оскол, Валуйки (Белгородская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Кирсанов (Тамбовская область), Ртищево, Балашов (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область).

Отметим, что данный сервис предлагает оплату не за количество багажных мест, а за использование ячейки, а также предлагает гибкую систему почасовой тарификации. Оплата производится, в том числе, с помощью QR-кода, что исключает необходимость стоять в очередях и позволяет осуществлять операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru