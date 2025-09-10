В течение восьми месяцев 2025 года, более 41 тысячи раз использовали автоматические камеры хранения на станциях Юго-Восточной железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 8 месяцев этого года пассажиры Юго-Восточной железной дороги более 41 тыс. раз использовали автоматические камеры хранения ручной клади на вокзалах.

Наибольшее количество вещей для хранения оставляли на вокзалах станций Воронеж-1 (более 12,6 тыс.), Россошь (6,4 тыс.), Белгород (5,1 тыс.) и Лиски (3,6 тыс.).

Сейчас нового типа камеры хранения установлены на 21 вокзале железной дороги на станциях Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Россошь, Поворино, Борисоглебск, Таловая (Воронежская область), Белгород, Старый Оскол, Валуйки (Белгородская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Кирсанов (Тамбовская область), Ртищево, Балашов (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область).

Отметим, что данный сервис предлагает оплату не за количество багажных мест, а за использование ячейки, а также предлагает гибкую систему почасовой тарификации. Оплата производится, в том числе, с помощью QR-кода, что исключает необходимость стоять в очередях и позволяет осуществлять операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.