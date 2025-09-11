Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Восточной железнодорожной линии проводится месячник безопасности для детей

2025-09-11 16:59
На Юго-Восточной железной дороге начался месячник безопасности под названием «Уступи дорогу поездам!», совпавший с началом учебного года. Задача этого мероприятия - уменьшить число инцидентов в зоне движения поездов и воспитать у детей и подростков осознанное отношение к безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Основными причинами происшествий являются переход железнодорожных путей в неположенном месте перед приближающимся поездом и поражение электрическим током от контактной сети. С начала текущего года на ЮВЖД из-за неосторожности получили травмы 39 человек, 22 из которых умерли, включая 5 несовершеннолетних. За тот же период прошлого года число пострадавших также составило 39 человек, из которых 27 погибли.

Во время проведения месячника «Уступи дорогу поездам!» работники железной дороги вместе с транспортной полицией и представителями государственной власти в регионах организуют профилактические акции. Особое внимание уделяется участкам железной дороги, где ранее происходили травматизмы.

В учебных заведениях сотрудники железной дороги проводят лекции с демонстрацией видеоматериалов, организуют викторины по безопасности, распространяют печатные и электронные материалы о правилах поведения на транспорте.

Юго-Восточная железная дорога напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности: не переходить пути в непредназначенных для этого местах и не перебегать их перед движущимся поездом, не прыгать с платформ и не подниматься на крыши вагонов, не ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне. Рекомендуется использовать специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели и мосты. Для предотвращения поражения электротоком не приближайтесь к высоковольтным линиям, не прикасайтесь к электрооборудованию, не поднимайтесь на крыши сооружений, расположенных под проводами и на конструкции железнодорожных мостов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

