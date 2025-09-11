Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на 7,5%

2025-09-11 15:23
С января по август 2025 года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на 7,5%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август текущего года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали было зафиксировано на 7,5% меньше случаев травматизма граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за указанные 8 месяцев из-за собственной неосторожности травмы получили 74 человека.

Основными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмирование электротоком.

Горьковская магистраль активно занимается профилактикой травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В числе мероприятий - совместные рейды с правоохранительными органами, проведение разъяснительных бесед в образовательных учреждениях. Такой подход позволяет более детально и конкретно обсудить с пассажирами вопросы безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на их вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

В связи с началом нового учебного года сотрудники Горьковской железной дороги приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2025 года. Цель акции - формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в непредназначенных для этого местах подвижного состава («зацепинг»).

Хотим напомнить, что железнодорожные пути - это место с повышенным риском. Призываем всех граждан придерживаться правил безопасности при использовании железнодорожного транспорта, быть внимательными в зоне движения поездов и избегать использования мобильных устройств и гаджетов во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru