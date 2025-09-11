С января по август 2025 года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на 7,5%

15:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август текущего года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали было зафиксировано на 7,5% меньше случаев травматизма граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за указанные 8 месяцев из-за собственной неосторожности травмы получили 74 человека.

Основными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмирование электротоком.

Горьковская магистраль активно занимается профилактикой травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В числе мероприятий - совместные рейды с правоохранительными органами, проведение разъяснительных бесед в образовательных учреждениях. Такой подход позволяет более детально и конкретно обсудить с пассажирами вопросы безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на их вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

В связи с началом нового учебного года сотрудники Горьковской железной дороги приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2025 года. Цель акции - формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в непредназначенных для этого местах подвижного состава («зацепинг»).

Хотим напомнить, что железнодорожные пути - это место с повышенным риском. Призываем всех граждан придерживаться правил безопасности при использовании железнодорожного транспорта, быть внимательными в зоне движения поездов и избегать использования мобильных устройств и гаджетов во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.