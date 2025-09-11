В течение восьми месяцев 2025 года на Свердловской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 10,8%.
2025-09-1112:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по август 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 319,6 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,8% превышает показатель за тот же период 2024 года. В этом числе внутренние перевозки составили 168,2 тыс. ДФЭ (-2,8%), а экспортные - 151,4 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,3 раза).
Общее число груженых контейнеров, отправленных различными видами транспорта, увеличилось на 10,2% и достигло 233,5 тыс. ДФЭ (перевезено 4,15 млн тонн грузов, +8,8%). В частности:
химикаты и сода – 80,7 тыс. ДФЭ (-3,9% по сравнению с январем – августом 2024 года);
лесоматериалы – 25,5 тыс. (+10,2%);
химические и минеральные удобрения – 25,4 тыс. (увеличение в 3,5 раза);
нефть и нефтепродукты – 21,7 тыс. (-11,9%);
бумага – 18,7 тыс. (+14,6%);
черные металлы – 14,3 тыс. (увеличение в 1,5 раза);
цветные металлы – 11,7 тыс. (увеличение в 1,3 раза);
строительные материалы – 8 тыс. (увеличение в 1,3 раза);
зерно – 7,4 тыс. (-16,3%);
огнеупорные материалы – 5,6 тыс. (-12,2%);
продукты питания – 5,2 тыс. (+5,6%);
метизы – 3,4 тыс. (-0,4%);
продукты перемола зерна – 3,3 тыс. (+13,7%), сообщает отдел корпоративных коммуникаций СвЖД.
