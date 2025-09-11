В течение восьми месяцев 2025 года на Свердловской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 10,8%.

12:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 319,6 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,8% превышает показатель за тот же период 2024 года. В этом числе внутренние перевозки составили 168,2 тыс. ДФЭ (-2,8%), а экспортные - 151,4 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,3 раза).

Общее число груженых контейнеров, отправленных различными видами транспорта, увеличилось на 10,2% и достигло 233,5 тыс. ДФЭ (перевезено 4,15 млн тонн грузов, +8,8%). В частности: