Транспортировка контейнеров по Приволжской железной дороге с января по август текущего года увеличилась более чем на 14%

11:00

С января по август 2025 года на Приволжской железнодорожной линии было перевезено 175,7 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ в рамках всех видов транспортных услуг. Это на 14,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Число груженых контейнеров увеличилось на 16,8% и достигло 159,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,8 млн тонн грузов, +22%), включая:

химикаты и соду – 38,3 тыс. ДФЭ (+22,9% по сравнению с январем – августом 2024 года);

потребительские товары – 26 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);

метизы – 25,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);

машины, станки и двигатели – 15 тыс. ДФЭ (+29%);

продукты питания – 6,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);

бумага – 6,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза).

Также отмечается значительное увеличение в перевозке строительных материалов, цветных металлов, металлических конструкций, огнеупоров и лесоматериалов, как сообщили в пресс-службе ПривЖД.