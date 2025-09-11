Транспортировка контейнеров по Приволжской железной дороге с января по август текущего года увеличилась более чем на 14%
2025-09-1111:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по август 2025 года на Приволжской железнодорожной линии было перевезено 175,7 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ в рамках всех видов транспортных услуг. Это на 14,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Число груженых контейнеров увеличилось на 16,8% и достигло 159,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,8 млн тонн грузов, +22%), включая:
химикаты и соду – 38,3 тыс. ДФЭ (+22,9% по сравнению с январем – августом 2024 года);
потребительские товары – 26 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
метизы – 25,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
машины, станки и двигатели – 15 тыс. ДФЭ (+29%);
продукты питания – 6,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
бумага – 6,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза).
Также отмечается значительное увеличение в перевозке строительных материалов, цветных металлов, металлических конструкций, огнеупоров и лесоматериалов, как сообщили в пресс-службе ПривЖД.
