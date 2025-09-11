Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период лета, Восточно-Сибирская детская железнодорожная линия осуществила транспортировку более 27 тысяч пассажиров.

2025-09-11 10:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний период 2025 года Восточно-Сибирская детская железная дорога обслужила 27,2 тыс. пассажиров. Сезон начался 9 мая и закончился 31 августа. За это время было совершено 530 поездок.

На учебной магистрали стажировались более 800 молодых железнодорожников. Среди них были воспитанники детской железной дороги и ученики образовательных учреждений ВСЖД из Тайшета, Танхоя, Слюдянки, Вихоревки и Улан-Удэ.

Прежде чем начать перевозку пассажиров, дети в течение учебного года изучали обязанности различных железнодорожных специальностей – машиниста, дежурного по станции, проводника, осмотрщика вагонов, монтера пути, а также правила безопасности.

В сентябре на учебной магистрали продолжается набор учеников 6–11 классов, которые хотят попробовать себя в роли профессионального железнодорожника. Обучение проводится за счет средств ОАО «РЖД». Дополнительную информацию можно получить по телефону в Иркутске: 8 (3952) 64-12-53, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

