Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года, по направлению Красноярской железной дороги было транспортировано 5,3 миллиона пассажиров.

2025-09-11 10:26
С января по август 2025 года, по направлению Красноярской железной дороги было транспортировано 5,3 миллиона пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, с января по август 2025 года с платформ и станций КрасЖД было отправлено в путешествие 5,3 млн пассажиров. Это на 0,8% меньше, чем за тот же период предыдущего года. За указанный период число пассажиров, отправившихся в пригородные поезда, составило 4,1 млн человек, а в поезда дальнего следования – 1,2 млн.

Общий пассажиропоток на КрасЖД за период с января по август 2025 года составил 1,4 млрд пасс.-км.

В августе текущего года с платформ и станций железной дороги было отправлено 819,2 тыс. пассажиров, из которых в пригородные поезда сели 630,9 тыс., а в поезда дальнего следования – 188,4 тыс. Пассажиропоток в августе составил 244,3 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru