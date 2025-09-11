С января по август 2025 года, по направлению Красноярской железной дороги было транспортировано 5,3 миллиона пассажиров.

Согласно свежим данным, с января по август 2025 года с платформ и станций КрасЖД было отправлено в путешествие 5,3 млн пассажиров. Это на 0,8% меньше, чем за тот же период предыдущего года. За указанный период число пассажиров, отправившихся в пригородные поезда, составило 4,1 млн человек, а в поезда дальнего следования – 1,2 млн.

Общий пассажиропоток на КрасЖД за период с января по август 2025 года составил 1,4 млрд пасс.-км.

В августе текущего года с платформ и станций железной дороги было отправлено 819,2 тыс. пассажиров, из которых в пригородные поезда сели 630,9 тыс., а в поезда дальнего следования – 188,4 тыс. Пассажиропоток в августе составил 244,3 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.