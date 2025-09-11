С января по август 2025 года на Горьковской железнодорожной линии двухэтажные вагоны осуществили перевозку 1,3 миллиона пассажиров.

С января по август текущего года 1,3 млн человек воспользовались двухэтажными поездами, которые следуют по Горьковской железной дороге. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За восемь месяцев 457 тыс. пассажиров проехали на двухэтажных поездах между Москвой и столицей Чувашии, 294,9 тыс. человек между Москвой и столицей Удмуртии, 282,4 тыс. между Москвой и столицей Татарстана и 265,4 тыс. между Москвой и столицей Марий Эл.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. В них есть вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Проездные документы можно оформить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.