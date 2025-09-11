Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август текущего года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 4,8%.

2025-09-11 09:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 417,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 4,8% больше, чем в тот же период прошлого года.

За эти 8 месяцев количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 3,6% и достигло 311,1 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 4 млн тонн, что на 6,8% больше).

В этот период было перевезено:

  • лесных грузов – 72,5 тыс. ДФЭ (снижение на 5,1% по сравнению с январем – августом 2024 года);
  • бумаги – 56,1 тыс. (увеличение на 3,2%);
  • метизов – 34,3 тыс. (рост на 5,8%);
  • промышленных товаров – 28 тыс. (увеличение в 1,2 раза);
  • цветных металлов – 27,8 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
  • машин, станков и двигателей – 21 тыс. (рост на 15,5%);
  • автомобилей и комплектующих – 21 тыс. (снижение на 40,3%);
  • химикатов и соды – 19,9 тыс. (увеличение на 14,7%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
