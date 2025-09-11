С января по август текущего года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 4,8%.

09:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 417,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 4,8% больше, чем в тот же период прошлого года.

За эти 8 месяцев количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 3,6% и достигло 311,1 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 4 млн тонн, что на 6,8% больше).

В этот период было перевезено: