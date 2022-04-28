Свердловская железная дорога запускает «Ласточки» по кольцевому маршруту и меняет порядок движения электричек в Пермской городской агломерации

14:48

С 30 апреля 2022 года на Свердловской железной дороге на территории Пермской городской агломерации изменяется порядок движения пригородных поездов. По центральному кольцу начнут курсировать современные комфортабельные «Ласточки», а через станцию Пермь-2 на четырех диаметрах будет организовано беспересадочное движение пригородных поездов.

По кольцевому маршруту, который свяжет левый и правый берега Камы, электропоезда «Ласточка» ежедневно будут выполнять по 3 рейса в каждом направлении. Пассажиры смогут без пересадок перемещаться между станциями и остановочными пунктами Пермь-2, Пермь-1, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Пермь-Сортировочная.

Расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров. Полный круг электричка будет делать за 1 час 20 минут. В направлении Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сортировочная – Пермь-2 отправление в 06:27 (здесь и далее время местное), 15:11 и 20:58, в обратном направлении – в 09:01, 16:47 и 18:10.

Также с 30 апреля будет организовано движение пригородных поездов (без необходимости пересадки на Пермь-2) по четырем диаметрам: Чусовскому (от станции Оверята до Голованово), Камскому (от станции Оверята до Фермы), Сылвенскому (от станции Ферма до Левшино), Егошихинскому (от станции Пермь-2 до Голованово).

Количество рейсов электричек в черте города увеличится с 84 до 108 (из них 55 выполняется «Ласточками»). Средний интервал между поездами сократится до 27 минут, а в пиковые периоды – до 10-15 минут.

Стоимость проезда в пригородных поездах в пределах Пермской агломерации по полному тарифу составит 32 рубля. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.

Уточнить расписание и оформить проездные документы можно на сайте АО «Пермская пригородная компания», в терминалах самообслуживания и пригородных кассах на станциях, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток.

Запуск пригородных поездов по кольцевому маршруту и четырем диаметрам стал очередным этапом совместного проекта «Компактный город», который реализуют ОАО «ЖД» и Пермский край. Напомним, что в марте в рамках проекта появился первый беспересадочный маршрут: пригородные поезда, следующие из Краснокамска, были продлены через станцию Пермь-2 до Левшино и Голованово.

Новый подход к организации перевозок пассажиров позволит не только «бесшовно» связать отдаленные районы города, но и обеспечит возможность беспересадочного следования на дальних пригородных направлениях, таких как Верещагино – Кишерть и Верещагино – Чусовская, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.