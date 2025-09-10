Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Запущен процесс сварки рельсов для первой стадии ВСМ Москва – Санкт-Петербург

2025-09-10 14:56
На предприятии по сварке рельсов № 1 (РСП № 1, часть Группы Синара), расположенном в Санкт-Петербурге, начались работы по сварке рельсов, предназначенных для укладки на высокоскоростной трассе Москва – Санкт-Петербург.

Уникальные рельсы типа ДТ350ВС400 изготовлены компанией ЕВРАЗ по специальному заказу РЖД. После процесса прокатки их длина достигает 100 м. Для обеспечения максимального удобства пассажиров, важно сократить количество стыковых соединений и гарантировать непрерывность поверхности, по которой движется колесо поезда. Поэтому рельсы для укладки на ВСМ свариваются в единую структуру длиной 800 м.

Процесс соединения 100-метровых рельсов в 800-метровые структуры осуществляется с использованием электросварки. Электрическая дуга, образующаяся между концами рельсов, расплавляет металл. Под давлением рельсы внедряются друг в друга. Затем проводится первичная шлифовка.

Для обеспечения надежности сварных соединений, специалисты из ВНИИЖТ (Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта) разработали специфические требования к процессу сварки рельсов. Согласно стандартам, допустимое отклонение от прямолинейности сварных стыков для ВСМ не превышает 0,2 мм на 1 м.

Рельсы перемещаются по двум конвейерам одновременно. Металл в стыках имеет различные характеристики, поэтому его необходимо закалить. Для этого сварной шов подогревают до 945°C и подают воздух. После термической обработки металл сварного стыка приобретает свойства, максимально схожие с основным металлом рельсов. Финальная шлифовка стыков производится в автоматическом режиме.

Готовую продукцию проверяют на наличие внутренних дефектов с помощью дефектоскопа. Весь процесс сварки и обработки рельсов занимает не более 50 минут.

Рельсовые плети длиной 800 м, полностью подготовленные для установки на первом отрезке ВСМ Москва – Санкт-Петербург, покидают территорию предприятия. Их доставка до строительной площадки будет осуществляться с помощью специализированного железнодорожного состава.

