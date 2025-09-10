Персонал Железной дороги Забайкалья организовал мероприятие, направленное на профилактику травм в деревне Новокручининский, расположенной в Забайкальском регионе.

10:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Новокручининском, поселке Забайкальского края, была проведена кампания по предотвращению несчастных случаев на железной дороге. Сотрудники Забайкальской железной дороги и Читинского линейного отдела МВД России на транспорте организовали это мероприятие.

Первая часть включала информационную сессию с учениками 6 класса средней школы № 2. В этой школе учился мальчик, который получил травму из-за нарушения правил безопасности на железной дороге. 27 июля вечером на станции Новая он забрался на крышу вагона-цистерны, прикоснулся к контактной сети и получил серьезную травму от электрического тока, после которой ему потребовалось долгое лечение.

В ходе встречи школьникам был показан видеофильм, главный герой которого также пострадал на железной дороге, но уже из-за столкновения с движущимся поездом. После просмотра видео ученики обсудили правила поведения на территории железнодорожных объектов. Они обсуждали основы безопасного поведения рядом с железной дорогой, с акцентом на серьезные последствия от занятий зацепингом и руфингом. Наиболее активные ученики были награждены тематическими сувенирами. Всем участникам встречи были разданы информационные брошюры и раскраски. Дети пообещали поделиться полученной информацией с родственниками, друзьями и одноклассниками.

Во второй части информационного мероприятия полицейские и железнодорожники, вместе с представителем учебного состава, провели рейд на станции Новая, где обсудили с подростками опасность использования несанкционированных переходов через железнодорожные пути и административную ответственность за это нарушение.

Стоит отметить, что данное мероприятие было проведено в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!», который проходил на дороге с 1 по 30 сентября, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.