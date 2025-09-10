Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Гурьевскому и Багратионовскому направлениям Калининградской железной дороги, ожидаются 11 сентября.

11-го сентября 2025 года из-за плановых ремонтных работ на станции Калининград-Пассажирский произойдут изменения в расписании и маршруте утренних пригородных поездов, следующих по маршрутам Гурьевск – Голубево и Багратионовск – Калининград.
В частности, пригородный поезд, который отправляется из Гурьевска в 07:20, после Северного вокзала будет двигаться через остановки Киевская и Ласкино, минуя Южный вокзал и остановку Ангарская. Прибытие на станцию Голубево рельсового автобуса запланировано на 10 минут раньше обычного – в 08:05.
Обратно со станции Голубево поезд отправится также на 10 минут раньше – в 09:30, проезжая через остановки Ласкино и Киевская, без остановки на Ангарской. Прибытие на Южный вокзал ожидается в 09:45.
На направлении Багратионовск 11 сентября не будет работать пригородный поезд, который обычно отправляется со станции Багратионовск в 06:15.
Свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.