В летний период 2025 года, Свердловская железнодорожная система ввела в эксплуатацию три новых направления для "грузовых экспрессов".

15:02

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В теплый сезон Свердловская железная дорога добавила в свое расписание 3 новых направления в рамках услуги «Грузовой экспресс». С июля были запущены регулярные ускоренные поезда, которые доставляют цемент из Перми до станции Орехово-Зуево в Московской области, а с августа – до Нижнего Новгорода и Правдинска в Нижегородской области. Первые 12,5 тыс. тонн грузов уже были доставлены клиентам. Также был разработан маршрут для отправки «грузовых экспрессов» из Перми в Санкт-Петербург.

За восемь месяцев 2025 года СвЖД по запросу клиентов создала 7 новых маршрутов «грузовых экспрессов» в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях. Работа по расширению зон их движения ведется постоянно. Такие логистические решения помогают сокращать транспортные затраты в общей стоимости товара.

Основными клиентами услуги «Грузовой экспресс» на СвЖД являются представители малого и среднего бизнеса. Наибольшей популярностью пользуются внутренние маршруты: Агириш – Верхнекондинская, Алябьево – Верхнекондинская, Агириш – Верхнекондинская – Соболиная, Екатеринбург-Сортировочный – Сургут, Пашия – Пермь-Сортировочная – Пашия, а также направление до станций Удмуртии и Кировской области Пашия – Ижевск/Лянгасово.

С января по август экспресс-поезда перевезли наибольший объем грузов для лесопромышленных предприятий в ХМАО–Югре и Пермском крае: на этих направлениях было перевезено 430 тыс. тонн лесоматериалов.

"Freight Express" предоставляет своим клиентам возможность добавлять необходимое число вагонов к регулярным поездам на базовой станции, которые следуют по установленному расписанию по постоянным маршрутам (на данный момент их 51). Это облегчает процесс доставки готовой продукции производителями по долгосрочным договорам, а также позволяет осуществлять регулярные технологические перевозки между их предприятиями. Кроме того, грузоотправителям предлагается возможность заказать доставку групп вагонов от станции разгрузки "экспрессов" до конечного пункта назначения ("модульный экспресс"), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.