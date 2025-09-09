Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первого месяца работы, «Южно-Уральский экспресс» осуществил перевозку около 15 тыс. пассажиров.

2025-09-09 13:40
С первого августа до первого сентября 2025 года, «Южно-Уральский экспресс» на маршруте Дёма – Уфа – Челябинск перевез 15 тысяч пассажиров.

Создание транспортного соединения между федеральными округами стало возможным благодаря поддержке правительств Республики Башкортостан и Челябинской области, а также Куйбышевской и Южно-Уральской железных дорог.

Стоит отметить, что данный проект является первым в истории межрегиональным маршрутом между Уфой и Челябинском в пригородном железнодорожном сообщении.

Маршрут № 6422/7160/7158 отправляется со станции Дёма в 13:25, прибывает в Уфу в 13:38, в Челябинск – в 23:05 по пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении пригородный поезд № 7157/7159/7161 отправляется в 06:04 из Челябинска, прибывает в Уфу в 15:21, в Дёму – в 15:36 по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Время отправления и прибытия поезда указано по местному времени.

На маршруте предусмотрены остановки Черниковка, Шакша, Тауш, Иглино, Чуваш-Кубово, Кудеевка, Урман, Улу-Теляк, Казаяк, Аша, Миньяр, Симская, Кропачево, Усть-Катав, Мурсалимкино, Бердяуш, Златоуст, Миасс, Чебаркуль.

Маршрут обслуживает современный подвижной состав ЭС2Г «Ласточка».

Для удобства пассажиров во время путешествия предлагается дополнительный сервис «Буфет на борту». Пассажиры могут наслаждаться видом из окна с чашкой кофе или чая, а также устроить небольшой перекус, не покидая уютного кресла электропоезда: в подвижном составе «Ласточка» предусмотрены индивидуальные откидные столики. Снеки можно приобрести как за наличные, так и безналичные средства.

Билеты на рейсы «Ласточки» Уфа – Челябинск можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах и терминалах самообслуживания. Действуют все виды региональных и федеральных льгот, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

