Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Чебоксар прошло мероприятие под названием «Безопасная железная дорога для детей»

2025-09-09 10:41
На вокзале Чебоксар прошло мероприятие под названием «Безопасная железная дорога для детей»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В городе Чебоксары было проведено мероприятие по профилактике безопасности под названием «Детям – безопасная железная дорога». Организаторами данного события стали Горьковская железная дорога и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики.

Около 60 учеников из двух образовательных учреждений главного города республики ознакомились с правилами поведения на территории железнодорожных объектов.

Встречу с школьниками провели заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Юрий Арлашкин. Они общались с детьми, отвечали на их вопросы и поздравили их с началом нового учебного года.

Для детей была организована экскурсия на железнодорожном вокзале и в двухэтажном поезде «Москва – Чебоксары». Сотрудники Горьковской железной дороги напомнили участникам мероприятия о правильном переходе железнодорожных путей, о важности снимать наушники и капюшоны, о тормозном пути поезда и о том, почему нельзя приближаться к контактной сети.

Также школьники приняли участие в анимационных и образовательных программах, которые были направлены на закрепление полученной информации. Во время тематической викторины дети узнали о особенностях работы железной дороги, о различных железнодорожных профессиях и о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов. Все участники мероприятия получили памятные подарки.

Напоминаем: в связи с началом нового учебного года на всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2025 года проводится профилактический месяц под названием «Уступи дорогу поездам!». Цель данной акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта среди детей и подростков, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Стоит отметить, что главными факторами происходящих инцидентов становятся переход по железнодорожным путям перед приближением поезда и получение травм от электричества.

Не забывайте: железнодорожная зона - это место с повышенной опасностью, подчеркнула служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru