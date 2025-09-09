На вокзале Чебоксар прошло мероприятие под названием «Безопасная железная дорога для детей»

10:41

В городе Чебоксары было проведено мероприятие по профилактике безопасности под названием «Детям – безопасная железная дорога». Организаторами данного события стали Горьковская железная дорога и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики.

Около 60 учеников из двух образовательных учреждений главного города республики ознакомились с правилами поведения на территории железнодорожных объектов.

Встречу с школьниками провели заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Юрий Арлашкин. Они общались с детьми, отвечали на их вопросы и поздравили их с началом нового учебного года.

Для детей была организована экскурсия на железнодорожном вокзале и в двухэтажном поезде «Москва – Чебоксары». Сотрудники Горьковской железной дороги напомнили участникам мероприятия о правильном переходе железнодорожных путей, о важности снимать наушники и капюшоны, о тормозном пути поезда и о том, почему нельзя приближаться к контактной сети.

Также школьники приняли участие в анимационных и образовательных программах, которые были направлены на закрепление полученной информации. Во время тематической викторины дети узнали о особенностях работы железной дороги, о различных железнодорожных профессиях и о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов. Все участники мероприятия получили памятные подарки.

Напоминаем: в связи с началом нового учебного года на всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2025 года проводится профилактический месяц под названием «Уступи дорогу поездам!». Цель данной акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта среди детей и подростков, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Стоит отметить, что главными факторами происходящих инцидентов становятся переход по железнодорожным путям перед приближением поезда и получение травм от электричества.

Не забывайте: железнодорожная зона - это место с повышенной опасностью, подчеркнула служба корпоративных коммуникаций ГЖД.