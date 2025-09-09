Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года количество перевезенных пассажиров с остановок Дальневосточной железной дороги возросло на 5,6%

2025-09-09 10:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено свыше 8,1 млн пассажиров (+5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года). Из них в пригородных поездах путешествовали около 5,4 млн (+10,4%), а в поездах дальнего следования - более 2,7 млн (-2,6%).

Общий пассажиропоток за указанный период достиг почти 2 млрд пасс.-км (-0,6%), включая пригородное сообщение – 288,2 млн пасс.-км (+6,8%) и дальнее следование – около 1,7 млрд пасс.-км (-1,8%).

В августе 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено 1,3 млн пассажиров (+4,3% по сравнению с августом предыдущего года). Из них в пригородных поездах ехали 801 тыс. (+7,7%), а в поездах дальнего следования - 463,8 тыс. (-1%).

Пассажиропоток в августе 2025 года составил 374,8 млн пасс.-км (+2,8%), в том числе в пригородном сообщении – 44 млн пасс.-км (+4,6%), в дальнем следовании – почти 330,8 млн пасс.-км (+2,6%), информирует служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

