Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железной дороге с января по август текущего года достигла 387,3 тыс. ДФЭ.

15:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по август 2025 года по Октябрьской железной дороге было отправлено 387,3 тыс. ДФЭ груженых контейнеров, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом. Общий вес перевезенных грузов составил 9 млн тонн, что на 3,1% меньше. В частности:

удобрений химических и минеральных – 173,5 тыс. ДФЭ (-8,1%);

бумаги – 53,2 тыс. ДФЭ (+4,3%);

лесоматериалов – 36 тыс. ДФЭ (+28,3%);

автотранспорта и его компонентов – 10,3 тыс. ДФЭ (-48,4%);

цветных руд и серного сырья – 15,3 тыс. ДФЭ (-5%);

химических веществ и соды – 14,8 тыс. ДФЭ (+0,1%);

строительных материалов – 11,7 тыс. ДФЭ (-27,2%);

цветных металлов – 7,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);

нефти и нефтепродуктов – 6,3 тыс. ДФЭ (-45,1%);

промышленных изделий – 2,7 тыс. ДФЭ (-24,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,7 тыс. ДФЭ (-22%);

картофеля, овощей и фруктов – 3,8 тыс. ДФЭ (+0,6%).

С января по август 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 751 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Внутренние отправления составили 272,3 тыс. ДФЭ, что на 16,6% меньше, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.