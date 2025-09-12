Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение восьми месяцев 2025 года, на станциях Западно-Сибирской железнодорожной сети, видеотерминалы обработали около 4,8 тысячи звонков.

2025-09-12 13:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до августа 2025 года, почти 4,8 тысячи звонков было совершено через видеотерминалы на станциях Западно-Сибирской железной дороги. Наибольшей популярностью они пользовались на вокзалах в Новокузнецке, Новосибирске-Главном, Барнауле и Омске.

Видеотерминалы представляют собой форму обслуживания, которая дает возможность пассажирам получать консультации по видеосвязи на русском, английском и китайском языках. Сервис можно использовать самостоятельно, выбрав нужный пункт в меню с помощью сенсорной клавиатуры, или связавшись с оператором по видеосвязи.

Также информационная система адаптирована для людей с нарушением слуха: предусмотрен сурдоперевод.

Информационно-справочные системы функционируют круглосуточно на 41 вокзале магистрали. За время работы терминалов пассажиры чаще всего искали информацию о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, сроках их предварительной продажи. Они также задавали вопросы о льготах, возможности проезда с пересадками, правилах перевозки животных, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

