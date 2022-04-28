Туристический пригородный поезд «Айгир» отправится в первый рейс в новом сезоне в Башкирии 30 апреля

11:31

В первый рейс в сезоне 2022 года пригородный поезд «Айгир» отправится 30 апреля. Популярный среди туристов поезд в предстоящие праздничные выходные дни 30 апреля, 1, 7 и 8 мая будет отправляться со станции Уфа в 07:08 и прибывать на станцию Айгир в 11:08. Обратно он отправится в тот же день со станции Айгир в 18:40 и прибудет в Уфу в 22:45.

Со 2 по 4 мая, а также 9 и 10 мая туристический поезд отправится со станции Дёма в 07:24 и прибудет в Айгир в 11:08. В обратный путь со станции Айгир поезд отправится в 18:40 и прибудет в Дёму в 22:30.

В пути предусмотрены остановки на станциях Дёма, Карламан, Зуяково (только в направлении ст. Айгир), о.п. 102 км, Инзер.

Время указано местное.

Для удовлетворения спроса пассажиров в праздничные дни количество вагонов пригородного поезда «Айгир» будет увеличено.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести непосредственно в поезде, в кассах и терминалах самообслуживания АО «Башкортостанская ППК», а также с помощью мобильного приложения «ЖД-Пассажирам». В туристическом поезде действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательства ми, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.