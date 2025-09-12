С 15-го сентября 2025 года в Омском регионе будет временно откорректировано расписание движения 11 пригородных поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Временные изменения в расписании 11 пригородных электропоездов, следующих в Омской области, ожидаются с 15 по 28 сентября из-за планового ремонта железнодорожного пути. Время движения поездов может быть скорректировано на промежуток от 2 минут до 1 часа 13 минут.

Это затронет пригородные поезда, следующие по маршрутам Омск – Калачинская, Калачинская – Омск, Омск – Татарская, Татарская – Омск, Омск – Называевская.

С 15 по 24 сентября:

Поезд № 6666, следующий из Омска в Калачинскую, отходит в 10:40 согласно расписанию и прибывает на конечную станцию в 12:27, что на 8 минут позже;

Поезд № 6665, идущий из Калачинской в Омск, отправляется в 14:08 по расписанию и приезжает в Омск в 15:52, опаздывая на 4 минуты;

Поезд № 6668/6348, следующий маршрутом Омск – Колония – Татарская, отходит из Омска в 13:54 (опаздывая на 3 минуты), из Колонии в 16:21 (опаздывая на 11 минут), и прибывает в Татарскую в 18:06 (опаздывая на 11 минут);

Поезд № 6343/6673, идущий по маршруту Татарская – Колония – Омск, отправляется из Татарской в 06:55 (на 33 минуты раньше), из Колонии в 06:50 (на 25 минут раньше), и прибывает в Омск в 09:11 (на 21 минуту раньше);

Поезд № 6664/6346, следующий по маршруту Омск – Колония – Татарская, отправляется из Омска в 08:20 согласно расписанию, из Колонии в 10:51 (опаздывая на 11 минут), и прибывает в Татарскую в 12:36 (опаздывая на 11 минут);

Поезд № 6347/6667, идущий по маршруту Татарская – Колония – Омск, отправляется из Татарской в 20:11 (опаздывая на 11 минут), из Колонии в 19:56 (опаздывая на 10 минут), и прибывает в Омск в 22:06 (опаздывая на 18 минут). С 25 по 28 сентября прибытие в Омск в 21:58 (опаздывая на 10 минут);

Поезд № 6674/6344, следующий по маршруту Омск – Колония – Татарская, отправляется из Омска в 19:30 (опаздывая на 53 минуты), из Колонии в 22:05 (опаздывая на 1 час 13 минут), и прибывает в Татарскую в 23:50 (опаздывая на 1 час 13 минут);

Поезд № 6345/6663, идущий по маршруту Татарская – Колония – Омск, отправляется из Татарской в 17:02 (опаздывая на 1 час), из Колонии в 16:49 (опаздывая на 50 минут), и прибывает в Омск в 19:11 (опаздывая на 54 минуты);

Поезд № 6569, следующий из Омска в Называевскую, отправляется в 18:43 (на 14 минут раньше) и прибывает на конечную станцию в 21:13 (на 14 минут раньше).

Указанное время является местным.

С 15-го по 19-е и с 22-го по 24-е сентября пригородный поезд № 6672, следующий из Омска в Калачинскую, будет отходить от станции Омск в 17:10 (на 10 минут раньше обычного), а прибывать на станцию Калачинская – в 18:57 (на 2 минуты раньше).

С 15-го по 20-е и с 22-го по 24-е сентября пригородный поезд № 6661, следующий из Калачинской в Омск, будет отходить от станции Калачинская в 05:43 (на 5 минут раньше обычного), а прибывать на станцию Омск – в 07:25 (согласно расписанию).

Компания «Омск-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.

Дополнительные сведения о движении пригородных поездов доступны на официальном сайте пригородной компании, по телефонам: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в кассах для продажи билетов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.