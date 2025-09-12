Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января на Горьковском шоссе проложено около 170 км «вельветового» дорожного покрытия.

2025-09-12 13:17
С 2025 года сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали установили примерно 170 км бесшовного («бархатного») пути. В ходе путеремонтной кампании также были заменены 65 стрелочных переводов.

На данный момент работы по основному ремонту железнодорожного полотна ведутся в регионах Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово, Лянгасово – Поздино, Фаленки – Яр – в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый, Кленовский – Бисертский Завод – в Свердловской области.

Работы продолжаются на участках Шатки – Сатис – Берещино в Нижегородской области, Федулово – Ковров во Владимирской области, Краснозаринский – Волжск в Республике Марий Эл, Вожой – Болгуры, станциях Кизнер и Саркуз в Удмуртской республике.

Сотрудники железной дороги заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесшовный путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

В общей сложности в 2025 году работники Горьковской магистрали планируют полностью отремонтировать более 200 км пути и заменить свыше 100 стрелочных переводов.

Напомним, что путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности при транспортировке пассажиров и грузов, а также на увеличение скорости поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

