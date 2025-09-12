Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С июня по август 2025 года из Ярославля было отправлено 487,4 тыс. пассажиров на поездах дальнего следования.

2025-09-12 10:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С июня по август 2025 года из Ярославля было отправлено 487,4 тыс. пассажиров на поездах дальнего следования, что на 2,5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Наибольшее количество пассажиров было отправлено в Москву – 285,4 тыс., что на 3,4% больше, чем летом 2024 года. Вторым по популярности стал маршрут до станций Северной магистрали с 88,3 тыс. отправленных пассажиров. Это на 2,2% больше, чем за летний период прошлого года. В Санкт-Петербург было совершено 54,2 тыс. поездок, что на 10,7% больше, чем в летний сезон предыдущего года.

Одними из наиболее популярных оказались фирменные скорые поезда Ярославль – Москва. За летний период 2025 года было отправлено на 7,9% больше пассажиров, чем в предыдущем году, – 169,6 тыс. человек.

Также увеличился спрос на поездки на двухэтажном поезде Кострома – Санкт-Петербург: из Ярославля в этом летнем сезоне было отправлено 16,1 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем годом ранее.

В общей сложности с июня по август с вокзалов и станций Северной железной дороги было отправлено более 2,2 млн пассажиров на поездах дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

