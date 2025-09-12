Сотрудники Северной железной дороги обеспечили летний отпуск для примерно 4 тысяч детей.

10:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 2,7 тыс. детей из различных регионов, включая Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми, провели свой отдых в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж» в Ярославской области. Здесь было организовано 4 тематические смены, в рамках которых дети участвовали в различных корпоративных мероприятиях и программах, расширяли свои знания в области географии, истории, культуры и традиций разных стран, занимались физической подготовкой, работали в команде, развивали свое творчество, личностные и лидерские качества.

Большинство отдыхающих - дети работников железной дороги, однако путевки также доступны для свободной продажи. Для транспортировки детей до места отдыха и обратно были организованы комфортные перевозки на пригородных поездах по маршруту Ярославль-Главный – Сахареж под надзором медицинского персонала и полиции.

Второй год подряд в Дворце культуры и техники железнодорожников узла Ярославль-Главный проводится отдых для детей в формате городского дневного летнего лагеря. В июне, в течение двух смен, около 100 детей посетили экскурсии и музеи Ярославля и области, участвовали в развлекательных играх, творческих занятиях и мастер-классах. Продолжительность каждой смены составляла 14 дней.

Во время летних каникул более 790 детей сотрудников Северной магистрали отдохнули в детских оздоровительных лагерях в Туапсе и Анапе, 190 ребят посетили оздоровительные центры в Архангельской и Вологодской областях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.