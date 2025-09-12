Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Горьковской железной дороге в период с января по август 2025 года увеличилась на 5,8%

2025-09-12 09:58
С января по август 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено около 127 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 5,8% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 68,2 тыс. ДФЭ (+22,8%) было отправлено на экспорт, а 58,7 тыс. ДФЭ (-8,8%) использовалось во внутренних перевозках.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 15,6% и достигло 82,9 тыс. ДФЭ (было перевезено более 1,35 млн тонн, + 6%), включая:

  • лесоматериалы – 29,7 тыс. ДФЭ (+24% по сравнению с январем – августом 2024 года);
  • химические продукты и соду – 24,3 тыс. (+29,7%);
  • бумагу – 14,5 тыс. (+10,5%), как сообщили в пресс-службе ГЖД.
