Расписание дальнего следования поездов в Орловской области перенесено на запасной путь

2025-09-13 22:02
Во время операционных работ на участке Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области, движение дальнего следования организовано по заменительному маршруту.

Пассажирам "Ласточек" предоставлены заменительные автобусы с станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения пути на "Ласточках" до конечных пунктов.

Пассажиры дальнего следования, которые задержались в пути более 4 часов, а также те, кто ожидает поезда на вокзалах, будут обеспечены пищей.

Для координации перевозки пассажиров на Московской железной дороге функционирует оперативный штаб под руководством начальника МЖД Павла Иванова.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.

