О передвижении пассажирских составов в регионе Орлова

2025-09-13 19:53
О передвижении пассажирских составов в регионе Орлова
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с оперативными работами на участке Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области, наблюдаются задержки следующих поездов:

  • № 742 Белгород – Москва;
  • № 143 Москва – Кисловодск;
  • № 741 Москва – Белгород;
  • № 726 Курск – Москва;
  • № 30 Белгород – Санкт-Петербург;
  • № 743 Москва – Белгород;
  • № 6336 Курск – Орел;
  • № 6338 Курск – Орел;
  • № 6337 Орел – Курск;
  • № 119 Санкт-Петербург – Белгород.

Отправление поезда № 726 Курск – Москва также задерживается.

Максимальное время ожидания поездов может достигать до 4 часов 30 минут.

Диспетчерская служба контролирует ситуацию с задержанными поездами.

Сотрудники поездных бригад предоставляют необходимую помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

