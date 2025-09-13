О передвижении пассажирских составов в регионе Орлова

В связи с оперативными работами на участке Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области, наблюдаются задержки следующих поездов:
Отправление поезда № 726 Курск – Москва также задерживается.
Максимальное время ожидания поездов может достигать до 4 часов 30 минут.
Диспетчерская служба контролирует ситуацию с задержанными поездами.
Сотрудники поездных бригад предоставляют необходимую помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура.
Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.