О передвижении пассажирских составов в регионе Орлова

19:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с оперативными работами на участке Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области, наблюдаются задержки следующих поездов:

№ 742 Белгород – Москва;

№ 143 Москва – Кисловодск;

№ 741 Москва – Белгород;

№ 726 Курск – Москва;

№ 30 Белгород – Санкт-Петербург;

№ 743 Москва – Белгород;

№ 6336 Курск – Орел;

№ 6338 Курск – Орел;

№ 6337 Орел – Курск;

№ 119 Санкт-Петербург – Белгород.

Отправление поезда № 726 Курск – Москва также задерживается.

Максимальное время ожидания поездов может достигать до 4 часов 30 минут.

Диспетчерская служба контролирует ситуацию с задержанными поездами.

Сотрудники поездных бригад предоставляют необходимую помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.