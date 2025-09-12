Таблица движения поездов "Сапсан" будет откорректирована с 1-го до 22-го декабря 2025 года.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Лихославль – Дорошиха и Калашниково – Лихославль Октябрьской железной дороги, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан» с 1 по 22 декабря 2025 года.

Призываем пассажиров тщательно прорабатывать свои планы на указанный период!

Расписание движения «Сапсанов» по маршруту Санкт-Петербург – Москва с 1 по 22 декабря 2025 года:

Номер поезда Время отправки из Санкт-Петербурга Время приезда в Москву Расписание, время в пути Остановки 759 09:00 13:08 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 декабря; 4 часа 8 минут Бологое, Тверь 761 09:10 13:20 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 декабря; 4 часа 10 минут Окуловка, Угловка, Вышний Волочёк, Крюково

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.