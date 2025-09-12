Таблица движения поездов "Сапсан" будет откорректирована с 1-го до 22-го декабря 2025 года.

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Лихославль – Дорошиха и Калашниково – Лихославль Октябрьской железной дороги, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан» с 1 по 22 декабря 2025 года.
Призываем пассажиров тщательно прорабатывать свои планы на указанный период!
Расписание движения «Сапсанов» по маршруту Санкт-Петербург – Москва с 1 по 22 декабря 2025 года:
|Номер поезда
|Время отправки из Санкт-Петербурга
|Время приезда в Москву
|Расписание, время в пути
|Остановки
|759
|09:00
|13:08
|1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 декабря; 4 часа 8 минут
|Бологое, Тверь
|761
|09:10
|13:20
|1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 декабря; 4 часа 10 минут
|Окуловка, Угловка, Вышний Волочёк, Крюково
Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.