В осенний период 2025 года по Горьковской железной дороге начнут курсировать тематические экскурсионные поезда по пригороду.

2025-09-10 14:59
В осенний период 2025 года Горьковская железная дорога планирует запуск специальных туристических поездов пригородного типа для стимулирования внутреннего туризма.

«Чайковский экспресс», ретропоезд на паровой тяге, снова отправится в путешествие по маршруту Ижевск – Воткинск 17 сентября. Поезд совершит 10 рейсов с 17 по 21 и с 24 по 28 сентября. Отправление из Ижевска запланировано на 08:37, прибытие в Воткинск - в 09:53. Обратный рейс начинается в 16:55 и завершается в Ижевске в 18:15. Время указано местное.

Интерьеры комфортабельных вагонов выполнены в стиле дореволюционных поездов, проводники надеты в форму конца XIX века, а элементы декора подобраны у коллекционеров и в антикварных магазинах. Туристы посетят Воткинск, где будущий композитор провел свое детство и где начал развиваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе посетителей ожидает театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией.

В конце сентября тематический пригородный туристский поезд на паровой тяге «По следам писателей» снова отправится по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. Проект предназначен для школьников и их родителей, чтобы интересно и познавательно провести свободное время. Так, путешественники смогут посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая Спасский монастырь и дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара. Для них также подготовлена уникальная имерсивная программа с театральными зарисовками, квест по старинным пешеходным улицам города и чаепитие с традиционными арзамасcкими пирогами.

В осенний период 2025 года специализированные пригородные поезда начнут следовать по мультимодальному маршруту из Нижнего Новгорода в Большое Болдино. Путь включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка, откуда предусмотрена пересадка на автобус до известного села. Туристы смогут наслаждаться уникальной болдинской осенью и принять участие в традиционном бале.

Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является наиболее известным пушкинским местом в России и культурным памятником федерального значения. Среди всех имений, которые принадлежали родственникам писателя, болдинская усадьба осталась неразрушенной во время революций и войн.

Все данные о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно найти на сайте ОАО «РЖД», пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

