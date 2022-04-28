Расписание электричек Горьковского и Ярославского направлений Московской железной дороги изменится в начале мая

10:20

В первых числах мая изменится расписание пригородных поездов Горьковского и Ярославского направлений МЖД.

Так, 1 мая на Горьковском направлении МЖД пройдут работы по модернизации системы управления движением на участке Кусково – Карачарово.

Во время работ несколько поездов проследуют по укороченному маршруту. С 04:30 до 08:30 ряд поездов проследует из Москвы без остановки на платформе Чухлинка, а в сторону Москвы – на платформах Чухлинка и Кусково. Также в Чухлинке не будут останавливаться электрички в сторону Москвы с 08:30 до 11:30.

4 мая в связи с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге внесены корректировки в расписании Ярославского направления. Несколько поездов выведут расписания.

Кроме того, в эти дни у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.