Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Красноярска началась кампания «Дайте путь поездам!»

2025-09-10 10:19
На железнодорожной линии Красноярска началась кампания «Дайте путь поездам!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом нового учебного года на КрасЖД стартует межрегиональная образовательная инициатива, направленная на предупреждение травматизма на территории железнодорожного транспорта под названием «Уступи дорогу поездам!». Проект охватывает Красноярский край и Хакасию и продолжится до 30 сентября.

Активности проекта проводятся во время, когда дети возвращаются к учебе и могут оказаться на пути движущихся поездов по пути из школы, кружков или спортивных секций. Целью проекта является формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения, а также профилактика и предотвращение транспортных инцидентов.

В рамках акции работники железной дороги усилят просветительскую работу в учебных учреждениях и заведениях дополнительного образования, расположенных вблизи железнодорожной магистрали.

Для учащихся будут организованы уроки безопасности, на которых им объяснят, почему нельзя переходить пути в наушниках, фотографироваться рядом с движущимся поездом или забираться на вагоны и опоры контактной сети, где провода под напряжением в 27,5 тыс. вольт представляют смертельную опасность.

Вместе с учителями будут подготовлены сообщения для рассылки через родительские чаты, напоминающие о необходимости контроля и предотвращения безнадзорного пребывания несовершеннолетних на железнодорожных путях.

На крупных станциях и пешеходных переходах будут проведены профилактические рейды с участием транспортной полиции.

В предверии начала учебного года КрасЖД уже провела специальную акцию «Метод пряника», направленную на напоминание взрослым и детям о правилах безопасности. На остановке Путепровод пешеходам, которые соблюдали правила, дарили сладкие пряники в форме железнодорожного знака, а нарушителям вручали блокнот с правилами.

Стоит отметить, что на Красноярской железной дороге регулярно проводятся профилактические мероприятия, включая совместные с педагогами. К тому же, на веб-сайте железной дороги постоянно обновляется раздел для преподавателей "Азбука безопасности для детей", где можно найти тематические видео и мультфильмы.

В этом году работники железной дороги уделяют особое внимание профилактике электротравм, что связано с тревожной статистикой. Напомним, что с начала 2025 года на объектах инфраструктуры КрасЖД в Красноярском крае и Хакасии пятеро подростков получили травмы, из которых трое умерли.

КрасЖД призывает родителей и учителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасности на железнодорожных путях. Также крайне важно, чтобы взрослые строго следовали этим правилам, демонстрируя детям положительный пример, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru