На железнодорожной линии Красноярска началась кампания «Дайте путь поездам!»

10:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом нового учебного года на КрасЖД стартует межрегиональная образовательная инициатива, направленная на предупреждение травматизма на территории железнодорожного транспорта под названием «Уступи дорогу поездам!». Проект охватывает Красноярский край и Хакасию и продолжится до 30 сентября.

Активности проекта проводятся во время, когда дети возвращаются к учебе и могут оказаться на пути движущихся поездов по пути из школы, кружков или спортивных секций. Целью проекта является формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения, а также профилактика и предотвращение транспортных инцидентов.

В рамках акции работники железной дороги усилят просветительскую работу в учебных учреждениях и заведениях дополнительного образования, расположенных вблизи железнодорожной магистрали.

Для учащихся будут организованы уроки безопасности, на которых им объяснят, почему нельзя переходить пути в наушниках, фотографироваться рядом с движущимся поездом или забираться на вагоны и опоры контактной сети, где провода под напряжением в 27,5 тыс. вольт представляют смертельную опасность.

Вместе с учителями будут подготовлены сообщения для рассылки через родительские чаты, напоминающие о необходимости контроля и предотвращения безнадзорного пребывания несовершеннолетних на железнодорожных путях.

На крупных станциях и пешеходных переходах будут проведены профилактические рейды с участием транспортной полиции.

В предверии начала учебного года КрасЖД уже провела специальную акцию «Метод пряника», направленную на напоминание взрослым и детям о правилах безопасности. На остановке Путепровод пешеходам, которые соблюдали правила, дарили сладкие пряники в форме железнодорожного знака, а нарушителям вручали блокнот с правилами.

Стоит отметить, что на Красноярской железной дороге регулярно проводятся профилактические мероприятия, включая совместные с педагогами. К тому же, на веб-сайте железной дороги постоянно обновляется раздел для преподавателей "Азбука безопасности для детей", где можно найти тематические видео и мультфильмы.

В этом году работники железной дороги уделяют особое внимание профилактике электротравм, что связано с тревожной статистикой. Напомним, что с начала 2025 года на объектах инфраструктуры КрасЖД в Красноярском крае и Хакасии пятеро подростков получили травмы, из которых трое умерли.

КрасЖД призывает родителей и учителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасности на железнодорожных путях. Также крайне важно, чтобы взрослые строго следовали этим правилам, демонстрируя детям положительный пример, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.