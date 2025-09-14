Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В свете инцидента в Орловском регионе будет изменено расписание движения дальнемагистральных поездов.

2025-09-14 19:20
В свете инцидента в Орловском регионе будет изменено расписание движения дальнемагистральных поездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Время отправления некоторых поездов будет изменено из-за задержки:

  • Поезд № 75 Москва – Белгород отправится с Восточного вокзала 14 сентября не раньше 22:00 (вместо прежнего времени отправления 14 сентября в 19:41);
  • Поезд № 565 Москва – Минеральные Воды отправится с Киевского вокзала 15 сентября не раньше 01:00 (вместо прежнего времени отправления 14 сентября в 21:35);
  • Поезд № 392 Валуйки – Москва отправится со станции Валуйки 14 сентября не раньше 20:00 (вместо прежнего времени отправления 14 сентября в 18:10).

Все пассажиры были заблаговременно уведомлены о данных изменениях через СМС.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru