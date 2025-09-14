В свете инцидента в Орловском регионе будет изменено расписание движения дальнемагистральных поездов.
2025-09-14
Время отправления некоторых поездов будет изменено из-за задержки:
Поезд № 75 Москва – Белгород отправится с Восточного вокзала 14 сентября не раньше 22:00 (вместо прежнего времени отправления 14 сентября в 19:41);
Поезд № 565 Москва – Минеральные Воды отправится с Киевского вокзала 15 сентября не раньше 01:00 (вместо прежнего времени отправления 14 сентября в 21:35);
Поезд № 392 Валуйки – Москва отправится со станции Валуйки 14 сентября не раньше 20:00 (вместо прежнего времени отправления 14 сентября в 18:10).
Все пассажиры были заблаговременно уведомлены о данных изменениях через СМС.
Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».
