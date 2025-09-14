Работники железной дороги успешно завершили ремонтные работы на второй линии участка Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области.

Работники железной дороги завершили ремонтные работы на второй линии участка Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области.
Сейчас движение поездов на этом участке происходит по двум путям в обычном режиме.
Для поездов, которые сталкиваются с задержками в пути, установлен контроль со стороны диспетчеров.
Пассажиры получают необходимую информацию. На вокзалах Курска, Орла, а также на Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах Москвы привлечен дополнительный персонал для помощи пассажирам, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.