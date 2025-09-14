Движение по одной полосе на участке Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области теперь доступно.

15:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После выполнения операционных действий на участке Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области, железнодорожное движение было возобновлено по одной из линий.

В данный момент поезда проходят в обоих направлениях в реверсивном порядке.

Одновременно идут работы по восстановлению инфраструктуры на второй линии. Для этого были заблаговременно подготовлены необходимые ресурсы и средства.

Железнодорожники прилагают все усилия для быстрейшего восстановления инфраструктуры и запуска движения по обеим линиям, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.