О расписании междугородних поездов в Орловском регионе

2025-09-14 07:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В настоящий момент из-за изменения маршрута движения по Орловской области 17 поездов отстают от расписания:

  • № 742 Белгород – Москва;
  • № 30 Белгород – Санкт-Петербург;
  • № 82 Белгород – Санкт-Петербург;
  • № 84 Адлер – Москва;
  • № 106 Орел – Москва;
  • № 72 Белгород – Москва;
  • № 76 Белгород – Москва;
  • № 566 Минеральные Воды – Москва;
  • № 143 Москва – Кисловодск;
  • № 119 Санкт-Петербург – Белгород;
  • № 359 Калининград – Адлер;
  • № 75 Москва – Белгород;
  • № 71 Москва – Белгород;
  • № 109 Москва – Анапа;
  • № 535 Смоленск – Анапа;
  • № 105 Москва – Курск;
  • № 83 Москва – Адлер.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам и обеспечивает комфортные условия в вагонах.

Пассажиры дальнего следования, задержка которых превышает 4 часа, получат питание.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».

