О расписании междугородних поездов в Орловском регионе

07:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В настоящий момент из-за изменения маршрута движения по Орловской области 17 поездов отстают от расписания:

№ 742 Белгород – Москва;

№ 30 Белгород – Санкт-Петербург;

№ 82 Белгород – Санкт-Петербург;

№ 84 Адлер – Москва;

№ 106 Орел – Москва;

№ 72 Белгород – Москва;

№ 76 Белгород – Москва;

№ 566 Минеральные Воды – Москва;

№ 143 Москва – Кисловодск;

№ 119 Санкт-Петербург – Белгород;

№ 359 Калининград – Адлер;

№ 75 Москва – Белгород;

№ 71 Москва – Белгород;

№ 109 Москва – Анапа;

№ 535 Смоленск – Анапа;

№ 105 Москва – Курск;

№ 83 Москва – Адлер.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам и обеспечивает комфортные условия в вагонах.

Пассажиры дальнего следования, задержка которых превышает 4 часа, получат питание.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».