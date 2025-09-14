О расписании междугородних поездов в Орловском регионе
2025-09-1407:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В настоящий момент из-за изменения маршрута движения по Орловской области 17 поездов отстают от расписания:
№ 742 Белгород – Москва;
№ 30 Белгород – Санкт-Петербург;
№ 82 Белгород – Санкт-Петербург;
№ 84 Адлер – Москва;
№ 106 Орел – Москва;
№ 72 Белгород – Москва;
№ 76 Белгород – Москва;
№ 566 Минеральные Воды – Москва;
№ 143 Москва – Кисловодск;
№ 119 Санкт-Петербург – Белгород;
№ 359 Калининград – Адлер;
№ 75 Москва – Белгород;
№ 71 Москва – Белгород;
№ 109 Москва – Анапа;
№ 535 Смоленск – Анапа;
№ 105 Москва – Курск;
№ 83 Москва – Адлер.
Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам и обеспечивает комфортные условия в вагонах.
Пассажиры дальнего следования, задержка которых превышает 4 часа, получат питание.
Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».
