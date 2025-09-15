Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение летнего периода Горьковская железная дорога осуществила перевозку близко к 12 миллионам пассажиров.

2025-09-15 15:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 июня по 31 августа 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено около 12 млн пассажиров на поездах дальнего следования и пригородных электричках.

При этом, примерно 9 млн человек воспользовались услугами пригородных поездов, что совпадает с данными за аналогичный период предыдущего, високосного, года. Поезда дальнего следования перевезли около 3 млн пассажиров, что на 0,6% больше.

«В летний сезон спрос на пассажирские перевозки значительно возрастает. В этот период мы увеличиваем количество «дачных» электричек по наиболее популярным маршрутам. Также увеличивается количество рейсов поездов дальнего следования в Москву и Санкт-Петербург, а также на южные курорты страны», – заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Самыми востребованными среди пассажиров стали поезда, следующие между Москвой и Нижним Новгородом (425 тыс. человек), Казанью (226 тыс.), Кировом (80,5 тыс.) и Ижевском (42 тыс.).

Также отмечается высокий спрос на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (53,6 тыс. пассажиров), Казани (23,4 тыс.) и Кирова (21,5 тыс.), а также из столицы Приволжья во Владимир (37,4 тыс.) и из Кирова в направлении Нижнего Новгорода (42 тыс.), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

