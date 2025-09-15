Загрузка зерновых на железнодорожной сети РЖД увеличилась на 8% в августе.

14:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В августе 2025 года было отправлено 2,5 млн тонн зерна по железнодорожной сети РЖД, что на 8% больше, чем в августе 2024 года.

За тот же месяц экспортные перевозки зерна достигли 1,8 млн тонн (+7,3%), из которых 1,4 млн тонн (+15,4%) были направлены в порты.

Большинство зерна, а именно 1,3 млн тонн (+26,9%), было перевезено в порты Северо-Запада.

В рамках внутренних перевозок было отправлено 620 тыс. тонн зерна (+10,2%).

Среди регионов России наибольшие объемы зерна были погружены в Ставропольском крае (306 тыс. тонн, +5,6%), Липецкой (200 тыс. тонн, +12%) и Волгоградской (192 тыс. тонн, +23,3%) областях.