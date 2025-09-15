Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мобильный агрегат Калининградской железнодорожной системы готовится к работе в осенне-зимний период.

2025-09-15 14:46
На главной транспортной артерии Калининграда начинается подготовка транспортных средств к зимнему сезону. Чтобы обеспечить комфортное путешествие для пассажиров, железнодорожные работники проведут техническое обслуживание 125 вагонов дальнего следования, 12 комплектов электропоездов "Ласточка" и 9 рельсовых автобусов.

В процессе подготовки транспортных средств специалисты проверят работоспособность бортового и автотормозного оборудования, а также системы отопления вагонов. Кондиционеры и вентиляционные системы будут переведены на зимний режим работы.

В каждом вагоне пригородных и дальнего следования поездов будет проведена генеральная уборка и настройка механизмов запирания окон и дверей, при необходимости будет произведена замена стеклопакетов, покраска тамбуров и опор пассажирских сидений, а также другие ремонтные работы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

