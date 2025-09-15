Первая партия нового урожая пшеницы из Чувашии была отправлена по Горьковской железной дороге.

13:27

Первая партия зерна была отправлена по железнодорожным путям со станции Канаш в Чувашской республике.

Это стало возможным благодаря осуществлению масштабного инфраструктурного проекта на территории «Канашского элеватора», который является филиалом АО «Чувашхлебпродукт». Сотрудники Горьковской магистрали провели реконструкцию железнодорожной инфраструктуры предприятия, включая восстановление путей, стрелочных переводов и вагонных весов.

«Запуск нового восстановленного участка позволил компании оптимизировать логистику и увеличить объемы перевозок нового урожая зерна в регионе с помощью железнодорожного транспорта», - заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Первая отправка составила 10 вагонов-зерновозов общим весом около 700 тонн. Груз будет доставлен на станцию Невель Октябрьской железной дороги.

Горьковская магистраль активно развивает транспортно-логистические услуги для грузоотправителей и грузополучателей, успешно осуществляя новые проекты, связанные с погрузкой и отправкой зерна. Так, в 2024 году была осуществлена первая погрузка зерна в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре в Татарстане. Это позволило отправить первый «зерновой экспресс» в Турцию и обратно. Кроме того, была отправлена на экспорт первая партия ячменя со станции Кукмор.

Напомним: в 2024 году Горьковская железная дорога установила рекорд, погрузив более 637 тыс. тонн зерна. Это на 2% больше, чем за 2023 год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.