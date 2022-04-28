Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

К лету вагоны-бистро появятся еще в 9 поездах дальнего следования

2022-04-28 09:16
К лету вагоны-бистро появятся еще в 9 поездах дальнего следования
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

К летнему сезону текущего года холдинг «ЖД» расширит полигон курсирования поездов дальнего следования с вагонами-бистро, где услуги питания пассажирам предоставляются в соответствии с новой концепцией.

Вагоны-бистро появятся в составах следующих поездов:

  • №№ 737/738, 739/740, 741/742 «Иван Паристый» сообщением Москва – Брянск;
  • № 71/72 «Белогорье» сообщением Белгород – Москва;
  • № 59/60 «Волга» сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород;
  • №№ 737/738, 740/739 сообщением Москва – Воронеж;
  • № 35/36 «Северная Пальмира» сообщением Санкт-Петербург – Адлер;
  • № 21/22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск.

Решение о масштабировании новой концепции питания было принято по результатам анализа обратной связи от пассажиров: в каждом вагоне-бистро размещен QR-код для онлайн-опроса, с помощью которого можно поделиться своими впечатлениями о новом меню и высказать свои пожелания о расширении маршрутной сети вагонов-бистро и линейки предлагаемых в них блюд.

Новую концепцию питания начали тестировать год назад. Первые вагоны-бистро появились в составах поездов № 1/2 Москва – Волгоград, № 23/24 Москва – Казань, № 25/26 Москва – Воронеж и № 103/104 Москва – Адлер. За это время услугами вагонов-бистро воспользовались порядка 100 тыс. пассажиров.

Из единого меню (линейка блюд высокой степени готовности, в которую включены супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, вегетарианские и детские блюда, а также напитки и десерты) наибольшей популярностью у посетителей пользуются сырники со сметаной и ягодным конфитюром, салат «Цезарь», куриный бульон с домашней лапшой и котлета по-киевски. Для маленьких пассажиров чаще всего заказывают сосиски с макаронами из специального детского меню.

В ближайшее время ассортимент пополнится новыми блюдами, которые хотят видеть в меню пассажиры. Например, появится омлет-ролл со свежими овощами, итальянская паста тальятелле с курицей в сливочном соусе и сыром пармезан и многое другое.

Все блюда готовят профессиональные повара на специализированных фабриках-кухнях. В пути еду только разогревают и сервируют для подачи. Это позволяет ускорить процесс приготовления заказа, гарантировать пассажиру высокое качество и свежесть продуктов. Кроме того, внедрение такой концепции делает питание в поездах более доступным: комплексный обед (салат, горячее блюдо, десерт и напиток) в вагоне-бистро обойдется примерно в 1,5 раза дешевле, чем аналогичное питание в вагоне-ресторане. Стоит отметить, что еду могут подать как в вагоне-бистро, так и принести пассажиру в вагон, где он проезжает.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru