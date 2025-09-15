Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Горьковской железной дороги провели профилактическую акцию в Кирове.

2025-09-15 10:32
Сотрудники Горьковской железнодорожной линии провели проверку в районе садоводческих товариществ и деревень на участке между Кировом и Лянгасово, чтобы обнаружить людей, нарушающих правила перехода через железнодорожные пути.

Данное мероприятие является частью кампании «Уступи дорогу поездам!», которая проходит по всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2025 года. Главная цель - воспитание культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта среди детей и подростков, а также профилактика и предотвращение транспортных инцидентов в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в местах, не предназначенных для этого, подвижного состава («зацепинг»).

Сотрудники железной дороги обнаружили 18 человек, переходивших железнодорожные пути в местах, где это запрещено. С нарушителями были проведены профилактические беседы, а также им были вручены буклеты с правилами безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, были обнаружены 3 места незаконного прохода граждан, так называемые "народные тропы". В этих местах сотрудники железной дороги установили знаки, предупреждающие о опасности.

Особое внимание было уделено профилактической работе с детьми. Молодым жителям станции Лянгасово объяснили основные правила безопасности на железнодорожном транспорте и раздали соответствующие брошюры и сувениры.

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и получение травм от электричества, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

