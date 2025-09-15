Празднование 50-летия прошло в Дворце культуры работников железной дороги в Калининграде.

09:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На главной артерии Калининграда прошли торжества, отмечающие полувековой юбилей Дворца культуры работников железной дороги. С праздником коллективы и сотрудников учреждения поздравили представители железнодорожного транспорта, властные структуры, друзья и партнеры.

Дворец культуры железнодорожников, построенный в 1975 году, с самого начала стал ядром культурного пространства Калининграда. На его базе были организованы клубы, кружки любителей искусства, реализовывались разнообразные творческие инициативы. Здесь выступали Ян Френкель, Владимир Шаинский, ансамбли "Песняры", "Сябры", "Синяя птица", Олег Митяев, Ольга Кормухина и другие известные музыканты и исполнители.

Как подчеркнул руководитель Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, современный ДКЖ – это не просто площадка для корпоративных событий, но и по-прежнему значимый культурный центр, где каждый, независимо от возраста, может найти интересное творческое занятие. Сегодня дворец является "домом" для 20 творческих групп, включая хор ветеранов, музыкальный театр "Арт-Экспресс", драматический театр "Плацкартный вагон".

20 работников ДКЖ были удостоены корпоративных и региональных наград. Ансамбли песни и пляски Балтийского флота и "Пограничник Балтики", творческие коллективы и артисты Калининградской области устроили для железнодорожников праздничный концерт, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.