В регионе Орлов проводятся срочные действия на участке Малоархангельск – Глазуновка.

2025-09-14 06:26
Во время их проведения, движение дальнего следования пассажирских поездов организовано по заменительным маршрутам.

Транспортировка пассажиров пригородного сообщения и «Ласточек» через преградное место осуществляется с помощью автобусов.

С целью сокращения времени доставки пассажиров компенсационными рейсами и увеличения их частоты, автобусное сообщение происходит от станций Глазуновка и Малоархангельск, откуда пассажиры могут продолжить путь до конечных станций на «Ласточках» и в пригородных поездах.

Пассажиры поездов, которые задерживаются в пути более 4 часов, а также пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, обеспечиваются пищей.

Для согласования действий по перевозке пассажиров на Московской железной дороге функционирует оперативный штаб под управлением начальника МЖД Павла Иванова.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на веб-сайте РЖД, а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

