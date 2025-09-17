Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка химических веществ и соды в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии за восьмимесячный период 2025 года увеличилась на 37%

2025-09-17 16:09
С января по август 2025 года с территории Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено 2 тыс. TEU. Это на 37% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий вес перевезенного груза составил 37,4 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше предыдущего показателя.

За восемь месяцев по всем видам транспортных сообщений было перевезено 62,5 тыс. груженых и пустых контейнеров TEU. Общий вес грузов составил 1,5 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в прошлом году, - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

