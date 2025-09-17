С начала текущего года до августа на станциях Горьковской железнодорожной линии было обработано свыше 3,2 миллионов тонн грузов.

15:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август текущего года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 3,2 млн тонн грузов, включая:

Тихорецкая – 494,2 тыс. тонн;

Доскино – 401,3 тыс. тонн;

Муром – 355 тыс. тонн;

Юрьевец – 328,3 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 242 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 194,7 тыс. тонн;

Ижевск – 170,1 тыс. тонн.

Терминалы магистрали предоставляют комплексные услуги по транспортировке: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Для удобства клиентов созданы специализированные сервисы, включая «ЦМ-Экспедитор» (формирует оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает загрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (предоставление полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.